Хотів отримати державну допомогу, натомість «подарував» шахраям понад ₴300 тисяч

До відділення поліції №4 (смт Хорошів) Житомирського РУП звернувся 46-річний житель місцевої громади із заявою про втрату ним коштів з банківських рахунків через шахрайські дії невідомих.

Заявник розповів, що вночі 5 липня з двох його банківських карток були зняті 90 тисяч та 216 тисяч гривень. Поліцейські розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) КК України.

Попередньо встановлено, що чоловік натрапив у соцмережі «Facebook» на оголошення, у якому йшлося про виплату соціальної допомоги громадянам України. Відтак він перейшов за вказаним там посиланням на інший сайт, де вказав свій номер телефону та реквізити банківських карток. Потому йому на мобільний телефон стали надходити смс-повідомлення з кодами підтвердження операцій. Чоловік намагався їх підтверджувати на сайті, отримував повідомлення про їх недійсність та повторно вводив нові отримані цифри. А уже вранці наступного дня не зміг зайти у мобільний банківський застосунок через блокування. Звернувшись до банківської установи, чоловік дізнався про зняття значної суми коштів, у тому числі й кредитних.

Поліцейські встановлюють осіб, причетних до шахрайства та водночас вкотре закликають громадян бути вкрай обережними та розсудливими під час будь-яких фінансових операцій онлайн.

Запам’ятайте: назва чату у месенджері, або сайту, що схожа на офіційну, ще не свідчить про його справжність. Якщо ви перейшли на сторінку з оголошення у соціальній мережі чи за іншим стороннім посиланням, висока ймовірність, що ви спілкуєтеся з шахраями.

Під час оформлення електронних заяв та інших документів, пов’язаних із зазначенням особистої інформації, звертайте увагу, чи знаходитеся ви на офіційному та захищеному Інтернет-ресурсі (його адреса повинна починатися з https://, у деяких браузерах також стоїть піктограма «замок»).

Не встановлюйте на свої комп’ютери, телефони чи інші гаджети стороннє програмне забезпечення, яке вам пропонують для нібито отримання соціальної допомоги.

Зверніть увагу:

Офіційний сайт ЄДопомога має адресу https://edopomoga.gov.ua Тут ви можете дізнатися про грошову допомогу від держави, виплати міжнародних організацій та надання волонтерської підтримки.

Також інформацію про надання гуманітарної допомоги, у тому числі й грошової, пенсійних та соціальних виплат тощо можна дізнаватися на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики України (https://www.msp.gov.ua).

У разі сумнівів або підозр, що вас намагаються ошукати, порадьтеся з рідними або фахівцями з кібербезпеки. Будьте розсудливими та обережними!

Відділ комунікації поліції Житомирської області