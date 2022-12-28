На Київщині жінку убив гість з сусіднього села

Днями до поліції надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що у селі Макарівка Іванківської громади в будинку знаходиться жінка без ознак життя з явними тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці Вишгородського управління поліції Київщини встановили, що до злочину причетний 51-річний чоловік із сусіднього села. Цього дня чоловік прийшов до жінки допомогти по господарству, проте між ними виникла сварка. Гість, приревнувавши свою знайому, завдав їй численних ударів кулаками по всьому тілу. Від отриманих травм 46-річна жінка померла.

Поліцейські затримали чоловіка та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть, слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмиснику про підозру [ч. 2 ст. 121 ККУ]. Фігурантові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Київської області