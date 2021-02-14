На Луганщине задержали мошенницу, подозреваемую в подделке документов

В Луганской области в пункте пропуска «Меловое» пограничники задержали мошенницу.

Об этом сообщает Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Гражданка Украины, 1980 года рождения, направлялась в Украину из России.

Во время проверки документов пограничники Луганского отряда установили, что женщина разыскивается правоохранительными органами на территории Украины по подозрению в совершении ряда преступлений.

Ее подозревают в мошенничестве, похищении, присвоении, вымогательстве документов, штампов, печатей, завладении ими путем мошенничества, а также в подделке документов, печатей, штампов и бланков, их сбыте или использовании.

Для принятия дальнейшего правового решения женщину передали сотрудникам Национальной полиции. // Новости Донбасса