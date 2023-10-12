у києві оперативники затримали чоловіка за крадіжку грошей з автомобіля

Фігурант скористався відсутністю водія, проник до салону легковика через незачинені двері та викрав звідти 570 євро, 200 доларів США, 20 000 гривень, документи та банківські картки. Чоловіку повідомлено про підозру, йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

До Святошинського управління поліції із заявою звернувся чоловік та повідомив про крадіжку цінних речей з його автомобіля «Фіат». На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

Під час відпрацювання інформації про злочин співробітники відділу кримінальної поліції Святошинського управління поліції спільно із співробітниками управління кримінального аналізу столичного главку встановили особу зловмисника та затримали його. Правопорушником виявився мешканець Київщини, 1975 року народження.

Правоохоронці встановили, що зловмисник скористався відсутністю водія, проник до салону легковика через незачинені двері та викрав звідти 570 євро, 200 доларів США, 20 000 гривень документи та банківські картки. Частину речових доказів було вилучено у фігуранта, а його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка вчинена в умовах воєнного стану. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва