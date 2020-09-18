Жительница Сумщины согласилась «увеличить кредитный лимит» и потеряла все свои сбережения

На этот раз жертвой мошенника стала 59-летняя жительница Великописаревского района.

Правоохранителям женщина рассказала, что несколько дней назад ей позвонил мужчина, назвавшийся сотрудником банка. В разговоре он предложил увеличить кредитный лимит по карте. Заявительница сразу же согласилась и четко выполнила инструкции неизвестного собеседника. Основным требованием «банкира» было оставаться на связи и набирать комбинации, которые он говорил.

После разговора женщина решила проверить на сколько увеличился лимит по карте и увидела, что на счету не хватает немалой суммы денег. Тогда она и обратилась в полицию.

Как установили полицейские, женщина перечислила все свои сбережения на продиктованные злоумышленником мобильные номера.

По факту мошенничества правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины и начали поиск афериста, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области. // Ваш шанс