У привласненні майже мільйона гривень бюджетних коштів підозрюють заступника мера однієї із громад на  Вінниччині

Наразі підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, розгляд якого очікується в суді

За словами т.в.о начальника слідчого управління Євгена Кронівця, викрили схему з розкрадання бюджетних коштів слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань та управління СБУ у Вінницькій області.

До її організації причетний заступник міського голови однієї із територіальних громад Вінничини, який залучив до вчинення злочину директора підпорядкованого комунального підприємства та місцевого підприємця.

Згідно з розробленим планом, проведено відкриті конкурсні торги із закупівлі спецтехніки для одного із комунальних підприємств Вінниччини, вартість якої була втричі завищеною від ринкової.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що зазначені в офіційних документах дані не відповідали технічним, якісним, кількісним характеристикам та ринковій вартості.

Таким чином безпідставно з міського бюджету перераховано майже 1 мільйон гривень.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури заступнику міського голови слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Слідчі за процесуального керівництва прокуратури продовжують документування злочинів, вчинених у сфері бюджетних закупівель.

Відділ комунікації поліції Вінницької області