На Кіровоградщині посадовці вишу незаконно нарахували собі понад ₴8,7 млн. заробітної плати

Серед підозрюваних – головний бухгалтер та троє підлеглих.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області Нацполіції, організувала оборудку головний бухгалтер одного з вищих навчальних закладів та задіяла своїх підлеглих.

Працівниці бухгалтерії щомісячно вносили недостовірні відомості до платіжних доручень про нарахування та виплату собі «додаткової» заробітної плати. В результаті на карткові рахунки фігуранток незаконно переховано понад 8,7 млн грн.

На підставі отриманих доказів слідчі слідчого управління обласної поліції повідомили про підозру організаторці та трьом її спільницям із кваліфікуючою ознакою «вчинення злочину у складі організованої злочинної групи» – ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Кіровоградська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України