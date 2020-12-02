На Луганщині двом обвинуваним в умисному вбивстві загрожує довічне позбавлення волі 

За процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох осіб, які обвинувачуються у вчиненні умисного вбивства за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Під час досудового розслідування встановлено, що 13 серпня 2020 року у с. Лизине Білокуракинського району Луганської області під час святкування дня народження та розпивання алкогольних напоїв виник на ґрунті раптово виниклих особистих неприязних відносин конфлікт, що закінчився вбивством.

Так, під час інциденту двоє місцевих мешканців нанесли 62-річному чоловіку численні тілесні ушкодження ногами та руками в різні частини тіла, після чого один із нападників спричинив йому ножове колото-різане проникаюче поранення грудної клітки праворуч з ушкодженням легені.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці події.

З метою приховування слідів вчинення злочину обвинувачені закопали тіло на подвір’ї, а частину речових доказів (ніж, одяг зі слідами крові) намагались знищити, викинувши їх до вигрібної ями. У подальшому один із зловмисників повідомив до поліції про безвісне зникнення свого брата через 10 днів після вбивства, щоб заплутати слідство.

Під час огляду території поліцейські виявили тіло чоловіка, особисті речі та лезо ножа зі слідами крові.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 115 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного

позбавлення волі.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури