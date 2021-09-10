На Луганщині поліцейські встановили підпалювачів авто

Подія сталася, 8 вересня у м. Щастя. Бійці батальйону поліції «Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова» в ході патрулювання території міста у дворі буд. №1 в кв. Енергетиків виявили палаючий автомобіль. На місце події було викликано фахівців ДСНС, які, вже за 12 хвилин після виклику, ліквідували пожежу. Постраждалих внаслідок пожежі не було.

На місці події співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що автомобілем «ИЖ 21251», який належить місцевій мешканці, вона не користувалась з червня. В машині на момент загоряння були відсутні акумулятор та бензин.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів оперативники поліції Щастинського району встановили осіб, які причетні до підпалу авто. Ними виявились двоє мешканців с. Нижньотепле 20 та 17 років.

Слідчими, в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні відкритому за ст. 194 КК України «Умисне знищення або пошкодження майна», належить встановити мотиви та спосіб вчинення злочину.

Відділ комунікації поліції Луганської області