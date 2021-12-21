Столичний суд призначив покарання чоловіку за стрілянину під час дорожнього конфлікту

Між водієм та пасажиром іншого транспортного засобу виник конфлікт щодо першочерговості проїзду, внаслідок чого останній дістав пістолет травматичної дії та здійснив постріл по автівці опонента. За скоєне суд присудив йому два роки іспитового терміну.

У вересні цього року на спецлінію 102 надійшло повідомлення від водія автомобіля про те, що на вулиці Газопровідній невідомий вистрелив у бік його автомобіля.

Поліцейські у ході спілкування із заявником встановили, що конфлікт між учасниками руху виник внаслідок першочерговості проїзду. Слідчі оглянули транспортний засіб потерпілого та зафіксували пошкодження на задніх дверцятах. Окрім цього, під час огляду місця події правоохоронці виявили та вилучили гільзу від пістолету травматичної дії.

Згодом співробітники кримінальної поліції встановили особу порушника та вилучили в нього травматичну зброю. Зібравши усі необхідні докази, слідчий повідомив фігуранту про підозру та направив матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті.

Вироком Подільського районного суду у місті Києві чоловіка за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень, засудили до трьох років позбавлення волі.

Окрім цього, на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України, порушника звільнено від відбування призначеного покарання зі встановленням іспитового строку два роки.

Відділ комунікації поліції Києва