CERT-UA об опасности взлома через Facebook: не открывайте ссылки

Как объяснили специалисты, через Facebook приходит сообщение:

Эксперты также вышли на доменное имя rwi2v[.]eu, которое создано 4 февраля 2022 и связано с email-адресом [email protected][.]com, с которым, в свою очередь, связаны еще 7 подобных доменных имен, созданных в ноябре-декабре 2021 года.

Их использует неустановленная группа лиц, называющая себя «TeamLucernaRD«, с ноября 2021 года. Цель злоумышленников — похищение аутентификационных данных пользователей Facebook.

«Отношение данной активности к атаке на информационные ресурсы 15.02.2022 не подтверждено. Призываем не переходить по подозрительным ссылкам и использовать мультифакторную аутентификацию», — говорится в сообщении.