На Луганщині повідомлено про підозру колишньому учаснику НЗФ РФ

За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури колишньому учаснику НЗФ РФ повідомлено про підозру в участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 260 КК України).

За даними слідства, у 2014 році мешканець міста Луганськ вступив до так званого 3-го Станично-Луганського батальйону ВДВ десантно-штурмової бригади. У складі незаконного збройного формування РФ підозрюваний відповідав за забезпечення паливом військової техніки для виконання підрозділом бойових завдань. Потім він продовжив «службу» у «протитанковій артилерійській батареї 2-ї окремої мотострілкової бригади народної міліції «ЛНР».

Через півроку служби у лавах НЗФ окупаційної адміністрації Російської Федерації чоловік переїхав до міста Київ, де працевлаштувався водієм транспортних перевезень. Його місцезнаходження було встановлено контррозвідкою Служби безпеки України.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Довідково: санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури