На Луганщині припинено діяльність двох нелегальних АЗС – вилучено понад 50 тонн фальсифікованого пального (фото)

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч. 3 ст. 204 КК України) викрито та припинено діяльність двох незаконних автомобільних заправних станцій.

За даними слідства, група осіб організувала роботу двох «тіньових» АЗС на території Старобільського району Луганської області. На них здійснювали зберігання, транспортування та збут контрафактних товарів – бензину та дизельного пального. За попередніми підрахунками добовий обіг становив понад 120 тис грн.

У ході проведення санкціонованих обшуків виявлено та вилучено з незаконного обігу понад 52 тонни пального сумнівної якості загальною вартістю близько 1,2 млн грн, три переобладнані транспортні засоби, обладнання для зберігання та збуту пального. Наразі на це майно накладено арешт.

Слідчі дії тривають. Зразки контрафакту направлені для проведення судових експертиз, за результатами яких буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення.

Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно з Головним управлінням ДФС у Луганській області за оперативного супроводу головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За матеріалами Луганської обласної прокуратури