Викрито групу зловмисників, які продавали конфіденційну інформацію громадян України

Використовуючи сучасні технології, створили цілу мережу для поширення викрадених даних через популярні месенджери й хакерські платформи. Працівники поліції задокументували протиправну діяльність організованої групи.

Слідством встановлено, учасники групи діяли за чітко розробленою схемою та незаконно отримували бази даних, які містили конфіденційну інформацію про громадян України. До складу цих баз входили прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси проживання та інші персональні відомості українців.

Кіберполіцейські з’ясували, що після отримання даних, вони здійснювали їхню обробку та структурували відповідно до потреб потенційних покупців. Далі через спеціалізовані платформи в мережі Інтернет та месенджери, зокрема Telegram, здійснювали збут інформації.

Щоб приховати діяльність, вони використовували криптовалюту й анонімні платіжні системи. Усі фінансові операції проводили через контрольовані криптогаманці, а отримані кошти конвертували через біржі.

Під час санкціонованих обшуків у фігурантів було вилучено комп’ютери, мобільні телефони, фінансові документи, які підтверджують незаконні операції, а також докази зв’язку з покупцями конфіденційної інформації.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Сумській за оперативним супроводженням співробітників Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області припинили незаконну діяльність організованої групи та повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-2 КК України. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області