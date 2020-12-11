Збитки на ₴130 000 через заворушення у Кропивницькому СІЗО — судитимуть начальника держустанови

Слідчі ТУ ДБР у місті Миколаєві 10 грудня 2020 року завершили досудове розслідування відносно начальника Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор». Він обвинувачується у службовій недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України).

Обвинувальний акт направлено до суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 грудня 2019 року внаслідок неналежного виконання керівником держустанови своїх службових обов’язків, зокрема щодо вільного пересування ув’язнених між режимними корпусами і камерами та відсутності належного контролю з боку персоналу держустанови, психологу відділу соціально-виховної та психологічної роботи було спричинено легкі тілесні ушкодження одним з ув’язнених.

Ввечері того ж дня, ув’язнені вийшли зі своїх камер через незачинені двері та почали пошкоджувати майно установи.

Через це були залучені працівники з різних міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України та підлеглих їм установ задля проведення спеціальних заходів спрямованих на запобігання та припинення дій, що дезорганізують роботу установи, масових заворушень, проявів групової непокори засуджених і осіб, узятих під варту, а також ліквідації їх наслідків.

Внаслідок цього державі, а саме Міністерству юстиції України, завдано збитків на суму понад 130 000 гривень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 2 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала Кіровоградська обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань