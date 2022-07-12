У Кам`янському за скоєння розбійного нападу поліцейські затримали 41-річного чоловіка

Погрожуючи 18-річній дівчині ножем підозрюваний відібрав у неї гаманець з грошима.

11 липня о 11:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що до кафе увірвався чоловік, який погрожуючи співробітниці ножем заволодів її гаманцем, в якому знаходились грошові кошти та банківські картки. Потерпіла зорієнтувалася та натиснула тривожну кнопку виклику. І в той момент, коли чоловік намагався із викраденим втекти, був затриманий працівниками охоронної фірми, які утримували нападника до приїзду поліції. Підозрюваним виявився 41-річний житель Павлоградського району.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Кам’янською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського РУП