На Луганщині ректора університету притягнуто до відповідальності за пов’язані з корупцією правопорушення

Завдяки принциповій позиції прокурора Луганської обласної прокуратури за результатами судового розгляду 6 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, передбачені ч. 1, 2 ст.172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) притягнуто до адміністративної відповідальності керівника одного з вищих навчальних закладів на Луганщині.

Встановлено, що ректор університету, діючи в межах наданих законом повноважень, маючи приватний інтерес у вигляді бажання забезпечити близьку особу роботою та отримання збільшеного розміру заробітної плати, вчинив дії та прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтересів – видав накази про призначення дружини на посаду асистента кафедри вищого навчального закладу, а також про її преміювання.

Постановою Рубіжанського міського суду Луганської області посадовця визнано винним у вчиненні зазначених правопорушень та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3400 гривень.

Не погодившись з постановою суду, особа, стосовно якої складено адміністративні протоколи, пов’язані корупцією, оскаржила її до Луганського апеляційного суду.

Займаючи послідовну позицію під час перегляду судового рішення, прокурором доведено, що керівник вишу не вжив заходів щодо недопущення виникнення реального конфлікту інтересів, прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтересів, а також не повідомив про його існування свого безпосереднього керівника.

Луганським апеляційним судом апеляційну скаргу залишено без задоволення, а постанову суду першої інстанції про накладення штрафу – без змін.

Рішення суду набрало законної сили.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури