На Луганщині розшукують жінку, підозрювану у скоєнні розбійного нападу (фото)

У середу, 20 січня, вночі до поліції Лисичанська надійшло повідомлення про те, що невідома жінка проникла до помешкання 90-річного дідуся. Використавши металеву палицю зловмисниця завдала декілька ударів господарю будинку. Надалі викрала його мобільний телефон та втекла з місця скоєння злочину.

В ході проведення невідкладних слідчо-оперативних дій, була встановлена особистість нападниці. Нею виявилась 29-річна місцева мешканка.

Як з’ясувалось, дідусь раніше вже ставав жертвою розбійного нападу саме з боку цієї жінки. Ще у 2017 році вона знаючи, що дідусь самотній, вимагала у нього гроші, а коли він їй відмовив, побила його та вкрала його речі. За злочинні дії вона була засуджена за статтями 185 (Крадіжка), 186 (Грабіж) та 187 (Розбій) Кримінального кодексу України та відбувала покарання у місцях позбавлення волі. Декілька днів тому, а саме 18 січня 2021 року, вона була звільнена з виправної колонії м. Харків.

Слідчими Лисичанського відділу поліції у рамках відкритого кримінального провадження під процесуальним керівництвом прокуратури винесено підозру жінці у скоєні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Підозрюваній загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На даний час за місцем мешкання жінка відсутня. Місцезнаходження її не відомо і наразі переховується від органів слідства.

Поліція звертається до громадян з проханням!

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування підозрюваної, зателефонуйте за номером 0506414811.

Відділ комунікації поліції Луганської області