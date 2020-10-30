На Луганщині судили чоловіка, який «ВАЗом» нелегально відвіз у Росію шістьох українок

Перевізник зголосився трохи заробити під час коронавірусних обмежень та організував нелегальний рейс до РФ.

За фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України оперативники Луганського прикордонного загону спільно зі співробітниками Нацполіції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури провели досудове розслідування.

Правоохоронці встановили, що у серпні цього року 59-річний житель Троїцького району погодився на пропозицію шістьох громадянок України нелегально перевезти їх у Російську Федерацію. Жінки, наймолодшій з яких трохи за 30, а найстаршій майже 60 років, вирішили шукати заробітку на території країни-агресора. Порушити кордон вони вирішили, оскільки вважали, що їхати законно під час коронавірусних обмежень надто проблематично.

«Перевізник» мав у володінні автомобіль «ВАЗ» та добре знав ділянку державного кордону у Марківському районі. Він пристав на пропозицію за винагороду доставити своїх «підопічних» в Росію. Для цього порушник відстежував рух нарядів відділу прикордонної служби «Марківка» та сподівався, що його злочин залишиться непоміченим, але прорахувався.

Днями набрав законної сили вирок Марківського районного суду. Зловмисника визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Йому призначене покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років. Транспортний засіб конфісковано на користь держави.

На підставі ст. 75 Кримінального кодексу України суд звільнив його від відбування призначеного покарання з випробувальним строком на один рік та шість місяців.

ДПСУ