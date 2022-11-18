Місце розстрілу оточили військовослужбовці РФ.

Російські окупанти у ніч на 18 листопада розстріляли цілу сім’ю з двома неповнолітніми дітьми у Запорізькій області.

Як повідомляє Українська правда з посиланням на джерела у правоохоронних органах та СБУ, напад на родину Дармобідів стався у Пологівському районі в селі Комиш-Зоря.

Місце розстрілу оточили військовослужбовці РФ.

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у своєму Telegram пише, що поруч з родиною оселилися бойовики “ДНР” і “кадирівці”.

Окупанти пристали до жінки. Чоловік спробував за неї заступитися, і ті його розстріляли. А потім вбили жінку разом з дітьми. // УНІАН