В Харькове задержали мужчину, который жестоко избил и изнасиловал девушку

Ночью 2 февраля харьковские оперативники задержали мужчину, который жестоко избил и изнасиловал девушку.

Об этом сообщил глава ГУНП в Харьковской области Андрей Рубель.

По словам Андрея Рубеля, поздно вечером, угрожая пистолетом, этот мужчина издевался над девушкой.

«Сегодня с ней все в порядке. Она возобновляется после пережитого ужаса. И даже нашла силы прийти в отдел полиции, чтобы узнать нападавшего мужчину», — отметил глава ГУНП в Харьковской области. // 057.ua