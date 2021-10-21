На Луганщині вбивцю матері засуджено до 12 років позбавлення волі

За принципової позиції Біловодського відділу Старобільської окружної прокуратури Луганської області громадянина визнано винним в умисному вбивстві рідної матері (ч. 1 ст. 115 КК України).

Сторона обвинувачення довела, що у лютому 2020 року 40-річний житель Біловодської територіальної громади Старобільського району, перебуваючи у нетверезому стані, прийшов до будинку своєї 70-річної матері та вимагав дати йому алкогольні напої. Не отримавши бажаного, він зухвало побив літню жінку, а саме завдав близько 20 ударів кулаками по голові та в грудну клітку. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень – численних переломів ребер, закритої травми грудної клітки, дихальної недостатності – потерпіла померла на місці.

Під час судового розгляду прокурором надано беззаперечні докази вчинення особою особливо тяжкого злочину. Водночас підсудний свою вину у вчиненні вбивства матері не визнає.

Старобільським районним судом Луганської області взято до уваги доводи сторони обвинувачення для призначення найсуворішого покарання та засуджено чоловіка до 12 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили особа перебуватиме під вартою.

Вирок суду може бути оскаржений впродовж 30 днів з моменту його проголошення.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Біловодського відділу

Старобільської окружної прокуратури)