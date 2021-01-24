На Луганщині викрили двох шахраїв, які діяли за схемою «Ваш родич у біді»

Слідчими Старобільської поліції оголошено чоловікам про підозру у скоєні злочинів, передбачених ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, та під процесуальним керівництвом прокуратури винесено клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Фігурантам загрожує покарання до 3-х років позбавлення волі.

Так, до поліції м. Старобільськ 21 та 22 січня звернулись місцеві мешканки похилого віку з повідомленнями про те, що стали жертвами шахраїв, які під приводом повідомлення їм про те, що їх родичі потрапили у ДТП і негайно потрібні гроші на їх лікування, віддали шахраям усі свої гроші, які зберігали на «чорний» день.

В ході проведення слідчо-оперативних заходів слідчі разом з оперативниками, проаналізувавши спосіб, у якій діяли шахраї та їх прикмети, які надали потерпілі, використовуючи комплекс спеціальних можливостей поліції, встановили особистості злочинців та їх місцезнаходження.

Ними виявились 28 та 30 річні мешканці м. Лисичанськ, які приїхавши до м. Старобільськ на автомобілі марки «Daewoo Nexia», користуючись віком, довірливістю та емоційним станом бабусь, шахрайським шляхом видурили у них останні гроші.

Наразі у рамках кримінального провадження проводиться досудове слідство. У підозрюваних вилучено автомобіль та гроші (понад 20 тисяч гривень), які вони ще не встигли витратити. Слідчими винесено клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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