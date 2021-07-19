На Луганщині викрито двох оптових постачальників сурогатного алкоголю (фото)

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури заблоковано протиправну діяльність зі збуту оптових партій контрафактної підакцизної продукції сумнівного походження.

За даними слідства, сурогатний алкоголь зберігався та реалізовувався на двох базах, що розміщувалися на території Луганської області. Продукція під виглядом відомих вітчизняних брендів збувалася на точки роздрібної торгівлі. Серед фальсифікованого товару – горілка, коньяк та вино.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили майже 800 л сурогатного алкоголю в пляшках різної ємності, фінансово-господарську документацію та інші речові докази. Вилучене направлено для проведення судових експертиз.

Наразі встановлюється канали надходження лікеро-горілчаних виробів сумнівної якості.

З’ясовуються всі обставини злочину та особи, причетні до реалізації контрафакту, у межах розпочатого кримінального провадження за фактом незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконного виготовлених алкогольних напоїв (ч. 1 ст. 204 КК України).

Викриття протиправної діяльності проводилося прокурорами спільно слідчими Головного управління Державної фіскальної служби у Луганській області та співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР Нацполіції України.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури