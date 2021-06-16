На Луганщині викрито схему підроблення результатів тестів на COVID-19

За процесуального керівництва Старобільської окружної прокуратури Луганської області викрито громадянина за фактом шахрайства та підроблення документів (ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, мешканець селища Мілове Старобільського району, який є власником місцевої аптеки, організував підроблення довідок про негативний результат дослідження на коронавірусну хворобу. За допомогою комп’ютерного обладнання він роздруковував фальшиві копії бланків мережі медичної лабораторії зі списку Міністерства охорони здоров’я. Вони містили QR-код та були виготовлені двома мовами – українською та англійською. Розповсюджував він їх серед громадян, які перетинали державний кордон на пункті пропуску «Мілове». Вартість «довідки» становила 600 грн.

Правоохоронці задокументували декілька епізодів продажу «довідок» з негативними результатами лабораторного дослідження. У ході санкціонованих обшуків у чоловіка виявлено та вилучено довідки-результати досліджень, блокноти з чорновими записами, флешносії, комп’ютерну техніку.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення громадянину про підозру.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилося прокурорами спільно з оперативним підрозділом Луганського прикордонного загону та Старобільським районним управлінням поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Луганської обласної прокуратури