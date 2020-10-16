На Луганщині викрито схрони з великокаліберними снарядами та гранатами

У Луганській області Служба безпеки України виявила два схрони з військовими засобами ураження на дні змілілих водоймищ.

Одну із схованок правоохоронці знайшли у Новоайдарському районі на березі ріки Айдар поблизу села Маловендлівка. У ній зберігалось п’ять артилерійських снарядів калібру 152 мм загальною вагою 40 кг у тротиловому еквіваленті та майже 500 патронів калібру 7,62 мм.

Другий схрон правоохоронці виявили на дні висохлого озера біля села Старий Айдар Станично-Луганського району. Із тайника вилучено 38 гранат Ф-1 та майже 300 набоїв різного калібру.

За даними правоохоронців, обидві схованки було закладено у 2014-2015 роках. Правопорушники сховали їх під водою, однак, через посуху, схрони опинилися біля поверхні ґрунту.

Вміст небезпечних арсеналів виявлено та знищено у взаємодії з Національною поліцією та вибухотехнічною службою ДСНС.

СБУ