На Луганщині власниця аптечної мережі підозрюється в ухиленні від сплати ₴3,3 млн. податків

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру фізичну особу-підприємця за фактом умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах ( ч. 1 ст. 212 КК України).

За даними слідства, у період 2018-2020 років власниця мережі аптек, розташованих на території міст Сєвєродонецьк та Рубіжне, налагодила схему ухилення від сплати податків. У підприємницькій діяльності підозрювана систематично реалізовувала медпрепарати та лікарські засоби за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліках.

Крім цього, підприємниця, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, не відображала дійсні об’єми продажу.

У рамках кримінального провадження проведено ряд санкціонованих обшуків та вилучено чорнову документацію.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи, внаслідок протиправної діяльності до міського бюджету Сєвєродонецька не надійшло понад 3,3 млн грн податків.

Заходи з викриття та документування злочину проводилися прокуратурою спільно зі співробітниками Головного управління ДФС у Луганській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури