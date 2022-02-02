На Луганщині затримали на хабарі посадовця Держпраці

Фігурант отримав 2 000 доларів США. Йому вже повідомлено про підозру.

Викрили протиправну діяльність головного державного інспектора оперативники управління стратегічних розслідувань в Луганській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями. Посадовець вимагав від підприємця 2000 доларів США неправомірної вигоди за непритягнення його до відповідальності.

Учора, 1 лютого, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України фігуранта було затримано під час отримання другого «траншу» — 1700 доларів США. Раніше правоохоронці задокументували отримання 300 доларів США.

Сьогодні, 2 лютого, головному державному інспектору відділу Держпраці в Луганській області повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорськ, за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України