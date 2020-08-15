На Львівщині чоловік оформив 13 кредитів на свою співмешканку

За скоєне 32-річному жителю міста Золочів, загрожує покарання — до трьох років позбавлення волі.

Як встановили слідчі Бориславського відділення поліції, зловмисник познайомився з 52-річною жителькою селища Східниця Дрогобицького району у січні.

Скориставшись довірою жінки, він переїхав жити у її помешкання, отримав доступ до її паспортних даних, та почав оформляти на ім’я своєї подруги онлайн-кредити. У червні жінка, довідавшись про це, звернулась за допомогою у Дрогобицький відділ поліції.

Встановлено, що з січня по червень 2020 року зловмиснику вдалося оформити через банківські установи 13 кредитів на ім’я своєї співмешканки на загальну суму близько 100 тисяч гривень.

13 серпня слідчі територіального підрозділу поліції повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч.2 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. // Діло