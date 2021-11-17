На Львівщині двох мешканців Прикарпаття судитимуть за використання підроблених ковід-сертифікатів

Ще трьом громадянам, жителям Львівської та Чернівецької областей, поліцейські Львівщини повідомили про підозру у пособництві у підробленні документів та використанні завідомо підроблених свідоцтв.

На пункті пропуску «Рава-Руська — Гребене», рухаючись на в’їзд в Україну з Республіки Польща, під час перевірки документів 20-річний житель Івано-Франківської області пред’явив міжнародний сертифікат про вакцинацію з ознаками підробки. Підроблене свідоцтво про вакцинацію було виявлено також у 35-річного мешканця Івано-Франківської області.

Як встановили дізнавачі відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції № 1, чоловіки знайшли у мережі Інтернет бланки свідоцтва про вакцинацію та внесли в них анкетні дані. Поліцейські повідомили обом про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.4 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, — обмеження волі на строк до двох років.

Досудові розслідування завершені, обвинувальні акти скеровані на розгляд суду.

Крім того, дізнавачі Яворівського районного відділу поліції повідомили про підозру трьом громадянам, в яких були виявлені підроблені свідоцтва про вакцинацію. Так, 19 жовтня жителі Львова, 50-річна жінка та 46-річний чоловік, перебуваючи на пункті пропуску «Грушів — Будомєж», під час перевірки документів пред’явили сертифікат з ознаками підробки. Підроблене свідоцтво виявлене і у 29-річного мешканця Чернівецької області.

Жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 (Використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України, чоловіки ж підозрюються у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 — ч. 1, ч.4 ст. 358 (Пособництво у підробленні документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, — обмеження волі на строк до двох років.

Досудові розслідування тривають.

Відділ комунікації поліції Львівської області