На Львівщині ліквідували черговий «конвертаційний центр»

Співробітники ГУ ДФС у Львівській області ліквідували «центр мінімізації платежів у бюджет», який надавав послуги суб’єктам господарювання реального сектору економіки та здійснював виведення безготівкових коштів у готівку.

Група осіб, яка працювала на ринку послуг, розробила тіньову схему діяльності, де з однієї сторони були імпортери, гуртовики та інші компанії які мали можливість продавати «податковий кредит», а з іншої — компанії які мали потребу в готівкових коштах, діяли з метою мінімізації сплати податку на прибуток, сплати єдиного соціального внеску, податку на доходи з фізичних осіб.

Вказаний протиправний механізм «конвертації» грошових коштів підтверджується результатом проведених оперативно-розшукових дій та заходів.

У межах проведення заходів створено декілька мобільних слідчо-оперативних груп, які провели ряд санкціонованих обшуків офісних приміщень, банківських установ, за місцями проживання зловмисників та ведення тіньової діяльності.

В результаті проведених обшуків виявлено чорнові записи, первинну фінансово-господарську документацію залучених

СГД, 8 печаток, та грошові кошти в еквіваленті понад 4,2 млн. грн.

Всі вилучені у ході проведення слідчих дій речі та документи долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

На даний час проводиться комплекс оперативних та слідчих заходів по збору та закріпленню доказів злочинної діяльності фігурантів, встановлення інших осіб, причетних до діяльності «центру мінімізації платежів у бюджет» з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Державна фіскальна служба України