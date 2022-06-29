На Львівщині поліцейські взяли під варту зловмисника, причетного до вбивства чоловіка

Як встановили правоохоронці, затриманий під час конфлікту завдав смертельного ножового поранення жертві, відвіз тіло у лісопосадку, розташовану на відстані близько п’яти кілометрів від місця події, після чого поїхав додому.

26 червня, близько 10.00, на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від медиків про те, що в лісовому масиві у селі Станиля Дрогобицького району виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб відділення поліції №2 Дрогобицького районного відділу поліції. Поліцейські встановили особу загиблого – 31-річного жителя Харкова. На тілі загиблого правоохоронці виявили сліди насильницької смерті, а саме – ножове поранення в ділянці грудей. Як в подальшому встановили медики, саме воно стали причиною смерті чоловіка.

Проведеними заходами та за допомогою відео з камер спостереження «Безпечна Львівщина» оперативники кримінальної поліції спільно зі слідчими упродовж доби встановили, що до скоєння злочину причетний 50-річний житель Трускавця. Також встановлено, що вночі 26 червня, під час розпивання спиртного, між чоловіками виник конфлікт під час якого зловмисник завдав жертві удару ножем у груди.

Переконавшись, що чоловік мертвий, підозрюваний завантажив його тіло у свій автомобіль та вивіз у лісопосадку, розташовану в селі Станиля, після чого поїхав додому.

Слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

За рішенням суду він перебуває під вартою. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області