На Львівщині посадовців Басейнового управління водних ресурсів викрито на вимаганні та одержанні хабарів

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито два факти вимагання та одержання неправомірної вигоди начальниками дільниць Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну (ч.3 ст.368 КК України).

Встановлено, що начальники двох дільниць держпідприємства вимагали та одержали від громадян по 28 тис грн та 30 тис грн хабара за надання в оренду спецтехніки, яка належать підприємству, для облаштування ставків.

Службовців затримано в порядку ст. 208 КПК України під час одержання ними неправомірних вигод.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішуються питання про повідомлення затриманим особам про підозру, обрання запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.

Перевіряються факти можливої причетності інших осіб з числа службовців Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну до вчинених кримінальних правопорушень.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюються слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції області, за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури