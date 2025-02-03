У селі на Волині чоловік побив знайомого до смерті

За процесуального керівництва прокуратури, слідчі ВП №2 (м. Горохів) Луцького РУП оголосили про підозру зловмиснику за ч.2 ст.121 Кримінального Кодексу України.

Інцидент трапився 1 лютого, в с. Скобелка.

За місцем проживання люди виявили місцевого мешканця з тілесними ушкодженнями і без ознак життя, 1967 року народження.

Працівники кримінальної поліції встановили, що побив чоловіка його знайомий, також місцевий, 1992 року анродження, який уже раніше мав проблеми з законом. Під час словесного конфлікту він завдав знайомому численних ударів руками й ногами, внаслідок чого потерпілий помер від отриманих травм.

Слідчі вже оголосили зловмиснику про підозру: за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть, йому може загрожувати від 7 до 10 років позбавлення волі.

Сьогодні суд обиратиме йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Сектор комунікації поліції Волинської області