На Львівщині рецидивіст пограбував 83-річного пенсіонера

У Буську затримали 26-річного молодика, який вирвав із рук у літнього чоловіка гроші у сумі понад 5 тисяч гривень, які потерпілий зняв з картки, та втік.



Про це інформують у пресслужбі Нацполіції області.

83-річний потерпілий, який мешкає у одному із сіл Золочівського району, звернувся в поліцію близько 12.30 у середу, 21 липня і повідомив про те, що поблизу банку його пограбував невідомий чоловік.

Як встановили правоохоронці, пенсіонер прийшов до банку та зняв кошти з картки, після чого до нього підійшов невідомий, вирвав з рук гроші у сумі 5400 гривень та втік.

«Проведеними оперативно-розшуковими заходами вже протягом двох годин правоохоронці встановили особу зловмисника, причетного до правопорушення, раніше судимого за крадіжку та грабіж 26-річного мешканця району, та його місцеперебування. Речові докази (грошові кошти) у нього вилучено», – йдеться в повідомленні.

Грабіжнику, який до того ж був неоднаразово судимий, тепер загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі. // Діло