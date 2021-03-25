На Львівщині та Прикарпатті припинено діяльність мережі псевдореабілітаційних центрів

Поліцейські затримали працівників «лікувальних закладів», розташованих у Львівській та Івано-Франківській областях, де осіб з алкогольною та наркотичною залежністю утримували проти їхньої волі, а також використовували їх примусову працю.

Незаконну діяльність так званих «реабілітаційних центрів» викрили та припинили оперативники Управління міграційної поліції спільно зі слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів (детективами) слідчого управління, за силової підтримки бійців батальйону поліції спеціального призначення поліції Львівщини та за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, центри для перебування та платного «лікування» осіб з алко- та наркозалежністю, зловмисники організували у Львівській та Івано-Франківській областях.

Оскільки окремі «пацієнти» не бажали добровільно «лікуватися», працівники утримували їх у центрах проти волі, а також використовували їх примусову працю. Окрім того, деяких «пацієнтів» помістили у заклади примусово та доставили туди силоміць, — при цьому місячна оплата за «реабілітацію», яку вносили їх родичі, становила від 8 до 12 тисяч гривень на місяць.

У потерпілих вилучали мобільні телефони, а за спроби самовільно залишити приміщення центрів для них були передбачені покарання. Психологічне та фізичне насильство щодо утримуваних застосовувалось і за інші порушення так званих «правил перебування у лікарні».

Сьогодні, 24 березня, правоохоронці припинили роботу центрів, в яких утримували 51 «пацієнта». Трьох працівників закладів — мешканців Львова та Івано-Франківська — затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Також попередньо встановлено, що діяльність «лікувальних закладів» забезпечували 9 осіб – уродженці Донецької, Луганської, Харківської, Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей віком від 30 до 39 років. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили гроші, «чорнові» записи, оргтехніку та інші речові докази, які підтверджують злочинну діяльність центрів.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.2 ст.149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей — позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області