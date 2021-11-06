На Львівщині в таборі ромів загинула дитина

Матір загиблого хлопчика затримали. За невиконання обов’язків по догляду за дитиною їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Про це інформує поліція Львівщини.

“Сьогодні, 6 листопада, до поліції надійшло повідомлення від 23-річної мешканки Закарпатської області про те, що в місті Жидачів на території табору загинув її однорічний син”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у саморобному наметі з дерев’яним каркасом, обтягнутим поліетиленовою плівкою, жінка запалила саморобну пічку та пішла набирати воду до озера, залишивши дитину без нагляду. Поки матері не було, намет зайнявся і дитина загинула.

Жінку затримали в порядку ст. 208 кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере їй запобіжний захід.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. // Діло