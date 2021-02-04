Миколаївські правоохоронці затримали під час отримання хабаря керівника відділу державної виконавчої служби

Поліцейські встановили, що службові особи Центрального відділу державної виконавчої служби у Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції систематично здійснювали злочинну діяльність щодо штучного заниження вартості заарештованого майна в рамках виконавчого провадження, отримуючи за це неправомірну вигоду. Під час передачі другої частини грошової винагороди, 3 тисяч доларів, 40-річна начальник Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Миколаєві та 48-річний посередник були затримані у порядку ст. 208 КПК України.

Слідчими Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області спільно зі співробітниками УСБУ області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури задокументована та викрита злочинна діяльність службових осіб Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).

Встановлено, що начальник Центрального відділу державної виконавчої служби у Миколаєві, діючи за попередньою змовою із фізичною особою, яка виконувала роль посередника, отримала неправомірну вигоду у розмірі 4000 доларів за дії в інтересах третьої особи щодо штучного заниження вартості заарештованого майна в рамках виконавчого провадження. Першу частину у тисячу доларів вона отримала для залучення оцінювача, який мав надати занижену оцінку корпоративним правам товариства з обмеженою відповідальністю для участі в системі електронних торгів. А 3 лютого зловмисниками була отримана друга частина – у три тисячі доларів.

Чоловік, який виконував роль посередника, знаходиться у розшуку поліцейськими іншої області за ст. 388 Кримінального кодексу України – «Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації».

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у службових кабінетах Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), Відділі примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) та за місцем проживання фігурантів.

У ході обшуків поліцейські вилучили 3000 доларів неправомірної вигоди та безпосередньо виконавчі провадження, за незаконні дії у яких посадовці вимагали і отримали хабар. Також правоохоронці вилучили комп’ютер із кодами доступу до різних користувачі – учасників електронних торгів.

Двох осіб слідчі затримали в порядку ст. 208 КПК України та наразі вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального процесуального кодексу України «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області