На Львівщині викрили працівника суду, причетного до вимагання хабара

Зловмисника, 57-річного мешканця Львова, затримано під час одержання неправомірної вигоди у сумі трьох тисяч доларів. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі поліції Львівщини спільно з оперативниками СБУ у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, викрили співробітника одного з судів міста Львова у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Сьогодні, 20 листопада, зловмисника було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання хабара у розмірі трьох тисяч доларів. Як встановили правоохоронці, за цю суму 57-річний мешканець Львова обіцяв вплинути на рішення суду для скасування вироку. Отримані кошти вилучені.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області