На Львівщині викрили схему продажу підроблених COVID-сертифікатів

Кіберполіція затримала мешканця Львівської області, який продав підроблені довідки з негативним результатом на COVID-19 та COVID-сертифікати для перетину кордону.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

За інформацією слідства, 31-річний мешканець області продавав громадянам медичні довідки для перетину державного кордону. Жодних лабораторних тестів його клієнти не проходили, а лише надавали свої дані для оформлення. Свої послуги чоловік рекламував у групових чатах у месенджері, де було понад 15 тисяч підписників.

Як видно із фото правоохоронців, сертифікати чоловік робив на жовтому папері. Саме такий зразок документу раніше презентували в МОЗ, проте видати такий сертифікати сімейний лікар може і на звичайному папері білого кольору.

За інформацією кіберполіції, вартість сертифікату складала 1500 гривень, довідки із негативним тестом – 500 грн. Загалом фігурант виготовив 50 COVID-сертифікатів та понад 300 довідок із негативним результатом на коронавірус.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта та у його автомобілі. Вилучено комп’ютерну техніку, печатки, COVID-сертифікати. Під час огляду техніки виявлено згенеровані QR-коди, які, ймовірно, використовувалися для підроблення сертифікатів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею “Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів” Кримінального кодексу України. // Діло