На Львівщині водій влаштував стрілянину під час конфлікту на дорозі

Водій автомобіля «Toyota», здійснив постріл з невідомої зброї, влучивши чоловіку в обличчя, під час конфлікту на дорозі на Львівщині.

Про це сьогодні, 29 червня, повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.

“У понеділок, 28 червня на оперативну лінію “102” надійшло повідомлення від медиків про те, що до них за допомогою звернувся 37-річний мешканець одного з сіл Золочівського району. Лікарі діагностували у пацієнта поранення обличчя – лівої щоки”, – повідомили у поліції.

Потерпілий повідомив, що близько 21.00, у водія автомобіля «Хюндай Санта Фе», пасажиром якого він був, виник конфлікт з водієм автомобіля «Тойота Камрі», під час якого той здійснив постріл з невідомої зброї, влучивши йому в обличчя.

До розкриття злочину були задіяні екіпажі сектору реагування патрульної поліції, оперативники кримінальної поліції, а також співробітники інших підрозділів відділення поліції №1 Золочівського районного відділу поліції. Проведеними заходами правоохоронці встановили що до скоєння злочину причетний 44-річний житель міста Броди. Тієї ж доби правоохоронці затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. // Діло