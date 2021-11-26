На Львівщині засудили двох зловмисників, які вбили та пограбували чоловіка

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо двох уродженців Закарпатської області, одного з яких обвинувачували в умисному вбивстві, а іншого, його брата, – у грабежі.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що у березні 2021 року на околиці Дрогобича у саморобному наметі троє осіб ромської національності розпивали спиртні напої з 54-річним мешканцем Дрогобича.

У ході раптово виниклого конфлікту через надмірну увагу потерпілого до присутньої жінки, 41-річний чоловік заподіяв останньому численні удари молотком в область голови, від чого потерпілий помер на місці події. Водночас, 58-річний брат обвинуваченого, скориставшись ситуацією, викрав сумку потерпілого із мобільним телефоном.

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурора Дрогобицької окружної прокуратури, визнав обвинувачених винними та призначив покарання молодшому братові за умисне вбивство – 8 років позбавлення волі, старшому за грабіж – 4 роки позбавлення волі. // Діло