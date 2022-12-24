Сексуальне насильство над 13-річною падчеркою – повідомлено про підозру мешканцю Київщини

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Вишгородської окружної прокуратури громадянину повідомлено про підозру у сексуальному насильстві щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 153 КК України).

Встановлено, що напередодні в одному з сіл Вишгородського району підозрюваний підійшов до 13-річної падчерки, стягнув з дитини одяг та вчинив насильницькі дії сексуального характеру.

Наразі за клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування триває та здійснюється Вишгородським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура