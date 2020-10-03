В Житомирской области за смертельное ДТП будут судить следователя полиции

В Житомирской области будут судить следователя полиции за совершение ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, передает УНН.

“Сейчас обвинительный акт по ч. 3 ст. 286 УК Украины направлен в Овручский районный суд для рассмотрения по существу”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ДТП произошло в июне этого года на трассе “Овруч — Словечно”, вблизи с. Скребеличи Овручского района Житомирской области.

“Инспектор следственного отделения по задержанным одного из территориальных отделений полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer с второстепенной дороги, нарушил правила дорожного движения и не предоставил преимущества автомобилю „ЗАЗ ДЕО“, который двигался по главной дороге. Совершенное обвиняемым ДТП привело к гибели водителя автомобиля „ЗАЗ ДЕО“, 1996 года рождения, и трех пассажиров этого авто, среди которых был и ребенок, не достигший двухлетнего возраста. Еще одна пассажирка этого автомобиля, 2000 года рождения, мать погибшего ребенка получила травмы”, — сообщили в прокуратуре.