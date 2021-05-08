Розпочато розслідування за фактом невиплати заробітної плати шахтарям «Первомайськвугілля»

За процесуального керівництва Лисичанської окружної прокуратури Луганської області розпочато кримінальне провадження за фактом невиплати заробітної плати гірникам шахти «Гірська» державного підприємства «Первомайськвугілля» (ч. 1 ст. 175 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що заборгованість утворилася за рахунок невиплати 50% заробітної плати за січень-березень та 100% за квітень 2021 року. Станом на сьогодні вона складає майже 40 млн гривень.

У кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії, встановлюються усі обставини кримінального правопорушення. Також слідством з’ясовується питання щодо наявності коштів у підприємства для виплати зарплатні, допитуються рідні страйкуючих шахтарів.

Нагадаємо, з 5 травня 2021 року проводиться страйк 15 гірників, які відмовляються підійматися на поверхню та вимагають виплатити заборгованість із заробітної плати.

Станом на 15.00 7 травня 2021 року під землею залишаються 14 шахтарів. Вони забезпечені харчуванням, питною водою, теплими речами та місцями для сну. У зв’язку зі станом здоров’я на поверхню піднято одного гірника.

Досудове розслідування проводиться слідчими відділу поліції № 4 Сєвєродонецького райуправління поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Стан досудового розслідування перебуває на контролі керівництва Луганської обласної прокуратури.

За матеріалами Луганської обласної прокуратури