За посягання на територіальну цілісність України мешканця Чернігова засуджено до 3 років позбавлення волі

Вироком Чернігівського апеляційного суду задоволено апеляційну скаргу прокуратури і засуджено до 3 років позбавлення волі мешканця Чернігова за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 110 КК України).

Встановлено, що у 2019 році він поширював у соціальних мережах публікації із закликами щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Засуджений — уродженець Алтайського краю РФ створив у соціальній мережі «Одноклассники» групу «За державность Руси», де неодноразово публікував матеріали на підтримку окупації Росією Криму та частини Донбасу і закликав до проведення референдуму за створення єдиної держави у складі України, Білорусі та Росії.

У квітні 2021 року Деснянський районний суд м. Чернігова визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 110 КК України), та призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік без конфіскації майна.

Чернігівська обласна прокуратура не погодилася із призначеним покаранням зважаючи на те, що у 2018 році обвинувачений вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 КК України), та подала апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції.

За матеріалами Чернігівської обласної прокуратури