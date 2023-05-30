Судитимуть мешканця Прикарпаття, який продавав неіснуючий транспорт

Прокурори Калуської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 33-річного чоловіка за фактом шахрайства (ч.ч.1,2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, житель міста Долина шляхом обману заволодів коштами потерпілих, які мали намір придбати транспортні засоби. Йому вдалось ошукати 26 осіб, серед них двоє військовослужбовців.



Обвинувачений розміщував у соціальній мережі неправдиві оголошення про продаж транспорту, хоча не мав його у наявності. Він продавав неіснуючі автомобілі, трактори, квадроцикли та інше майно.

У потенційних покупців чоловік вимагав обов’язковий завдаток через банківський переказ. Однак, після отримання коштів, жодного товару так і не поставив.

Обвинувальний акт щодо нього розглядатиме по суті суд. Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.

Івано-Франківська обласна прокуратура