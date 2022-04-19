За вбивство брата поліцейські Дніпра затримали 40-річного місцевого жителя

Підозрюваний ножем завдав родичу тяжкі тілесні ушкодження, внаслідок яких потерпілий помер.

Злочин стався 18 квітня близько 18.00 в одному з будинків в Індустріальному районі міста. За місцем мешкання двох чоловіків виникла сварка, під час якої 40-річний нападник наніс брату ножове поранення у ногу. Від отриманої травми потерпілий помер.

Поліцейські відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На місці правоохоронці вилучили речові докази та знаряддя злочину — ніж.

За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідування за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про вручення затриманому повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Триває слідство.

Поліція Дніпропетровської області