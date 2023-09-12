У столиці протягом години затримали підозрюваного у замаху на вбивство чоловіка

Між знайомими виник конфлікт, у ході якого порушник ножем вдарив у груди товариша. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру, йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

До чергової частини Шевченківського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що на вулиці Данила Щербаківського виявлено та госпіталізовано чоловіка з проникаючим пораненням грудної клітини.

Як розповів начальник відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Андрій Сланіна, слідчі затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Для розкриття тяжкого злочину ми залучили кращих слідчих та оперативників. Як стало відомо, двоє знайомих зустрілись на вулиці та між ними виник конфлікт, у ході якого із них вдарив ножем у груди іншого. Затриманий – це сумчанин, 1991 року народження. Слідчі вилучили речові докази – ніж та одяг, у якому був затриманий на момент скоєння злочину».

Слідчі Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на вбивство. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва