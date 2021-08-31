На Львівщині затримали озброєних зловмисників, підозрюваних у викраденні людини

Незаконно позбавленого волі жителя Самбірського району звільнено – загрози його життю та здоров’ю немає.

30 серпня близько опівночі на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл Самбірського району озброєні зловмисники викрали з власного будинку господаря та, погрожуючи розправою, повезли його в автомобілі в невідомому напрямку. Про це повідомила дружина викраденого чоловіка.

За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі сектору реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб Самбірського районного відділу поліції.

Як встановили правоохоронці, зловмисники проникли у будинок близько 23.30. Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, вони вивели на вулицю 38-річного мешканця будинку, закрили йому обличчя шапкою, посадили у багажне відділення автомобіля та поїхали в невідомому напрямку.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські протягом години встановили місцезнаходження автомобіля, яким пересувались зловмисники, та затримали їх у місті Рудки на відстані близько 10 кілометрів від місця скоєння злочину. Незаконно позбавленого волі громадянина звільнено – загрози його життю та здоров’ю немає.

Правоохоронці встановили особи зловмисників – це мешканці району віком 24 та 36 років. У них вилучили предмет, схожий на пістолет, який скерували на експертне дослідження.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Зловмисники затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області